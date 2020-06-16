Летние веранды в кафе с сегодняшнего дня возобновляют свою работу

При этом им необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в области профилактики распространения коронавируса. Так, все сотрудники должны носить маски, перчатки и защитные экраны. Влажную уборку необходимо проводить раз в два часа. А столики и стулья дезинфицировать после каждого гостя. Несмотря на такой ряд ограничений, для ресторанного бизнеса важно открытие летних веранд, рассказал омбудсмен ресторанного рынка Сергей Миронов.

Из-за ограничений, связанных с социальным дистанцированием ряд кафе и ресторанов уже увеличил зону веранд.