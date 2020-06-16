В магазинах появилась Конституция с поправками, вынесенными на голосование

Как пишет РБК, соответствующую редакцию основного закона выпустили сразу несколько издательств. Они отметили, что предвосхищая вопросы, которые могут возникнуть у покупателей, специально указали, что изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не видит здесь ничего особенного. «Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать», — отметил представитель Владимира Путина.