В магазинах появилась Конституция с поправками, вынесенными на голосование

Как пишет РБК, соответствующую редакцию основного закона выпустили сразу несколько издательств. Они отметили, что предвосхищая вопросы, которые могут возникнуть у покупателей, специально указали, что изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не видит здесь ничего особенного. «Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать», — отметил представитель Владимира Путина.
2020-06-16T12:30:51+03:00
2020-06-16T12:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 16 июня 2020
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