КНДР может ввести войска в демилитаризованную зону

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Пхеньян изучает эту возможность в качестве меры по укреплению фронта. Ранее Северная Корея блокировала все линии связи с Сеулом, а сестра главы государства Ким Чен Ына анонсировала некие «следующие действия» против Южной Кореи. Поводом для этого стало распространение агитационных листовок.

Сегодня власти КНДР взорвали межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон. Южнокорейские военные усилили наблюдение за северным соседом. Сеул привел войска в повышенную готовность.