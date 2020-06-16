В сентябре на одной из линий московского метро планируют снизить стоимость проезда вне утреннего часа пик

Мэрия организует эксперимент, чтобы перераспределить поток пассажиров, — написал в своей колонке на едином транспортном портале заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Снижение нагрузки должно позволить увеличить социальное дистанцирование на городском транспорте. В дальнейшем эту меру могут применить и на других линиях.
2020-06-16T12:04:13+03:00
2020-06-16T12:04:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:04, 16 июня 2020
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