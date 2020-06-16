В ЦИКе отказались от идеи обязательного тестирования членов избиркомов на коронавирус

По данным газеты «КоммерсантЪ», эта задача оказалась трудновыполнимой.

Проверка на наличие новой болезни в избиркоме будет проходить только «при возникновении необходимости», которая обусловлена эпидемиологической ситуацией в регионе. Как пишет газета «Коммерсант», об этом сказано в новых рекомендациях ЦИК.

Еще в начале месяца предполагалось, что тесты на COVID-19 сделают всем членам комиссий, но проблема в том, что не во всех субъектах федерации нашли на это деньги. Так, в избиркоме Башкирии сказали изданию, что в их бюджете нет средств на проверку всех тридцати трёх тысяч человек, которые числятся в территориальных и участковых комиссиях.

Тем временем представитель Центризбиркома отметил в интервью газете, что заставлять все регионы оплачивать подобные тесты нецелесообразно, поскольку в разных субъектах федерации уровень заболеваемости может сильно отличаться.

Также в ЦИКе изменили свои рекомендации относительно проведения голосования на открытом воздухе. Если раньше такой способ считался предпочтительным, то теперь он допустим в тех случаях, если традиционное помещения не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности.

Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение недели, с 25-ого июня по 1-ое июля.