В Грузии задержали россиянина, готовившего покушение на журналиста Георгия Габунию

Он год назад в телевизионном эфире оскорбил российского президента Владимира Путина.

Факт задержания в Тбилиси гражданина России в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии. Там не привели подробностей о покушении и не назвали имен россиянина и его предполагаемой жертвы, но сообщили, что задержание также связано с использованием фальшивых документов. Расследование ведется в том числе при участии Интерпола, сообщает агентство «Интерфакс». Покушение готовилось на журналиста Георгия Габунию, заявил ранее грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия. Задержанного россиянина, по его данным, зовут Васамбек Боков, а заказчикам, полагает Гварамия, является глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию за его выступлении на телеканале «Рустави-2» год назад. Тогда журналист в эфире, используя обсценную лексику, обругал российского президента. После этого Кадыров потребовал возбудить против Габунии уголовное дело.

После того эфира Георгий Габуния был уволен с телеканала. Его поступок осудили многие грузинские политики.