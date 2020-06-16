В результате конфликта в палаточном лагере в Дагестане пострадали три полицейских и три азербайджанца

Граждане соседней страны, застрявшие в России из-за эпидемии коронавируса, требовали пропустить их на родину.

Обстановка в лагере временного размещения для азербайджанцев недалеко от границы резко накалилась накануне вечером, когда его жители получили список из 120 человек, которым разрешили вернуться на родину. В лист, формируемый азербайджанской стороной, вошли далеко не все. Это и вызвало волнения, пояснил агентству РИА Новости и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев. В результате конфликта, по данным Следственного комитета, пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, которых азербайджанцы забрасывали камнями. Также получили повреждения пять служебных машин. Кроме того, травмы получили и три человека из числа протестующих. Нарушителей доставили в местное отделение полиции. В беспорядках участвовали около 400 граждан Азербайджана, которые в том числе пытались перекрыть федеральную трассу «Кавказ». Сейчас обстановка стабилизировалась, а по факту тех событий проводится доследственная проверка.

Сегодня утром на территорию лагеря прибыла делегация Азербайджана, включая замглавы МВД страны. Также на место должен приехать глава Дагестана Владимир Васильев.