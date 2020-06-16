Юрист Лукьянова: Факт участия в голосовании по поправкам в Конституцию не делает процедуру легитимной

Факт участия в голосовании по поправкам в Конституцию не делает процедуру легитимной. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист, адвокат, директор агентства мониторинга правоприменения Елена Лукьянова.

«Да, сами поправки были внесены не по процедуре, да, процедура их одобрения не соответствует Конституции, власть поставила нас в такие условия, но каким образом мы легитимизируем это все, если мы приходим и, допустим, говорим «нет», мне непонятно. Если мы пришли и сказали «нет», какой бы ни был результат голосования, у нас всегда есть возможность именно на основе того, как вносились эти поправки, как организовывалась процедура, кто определял правила голосования (а ЦИК не имел права определять эти правила, должен был быть только закон) – у нас всегда есть возможность сказать, что в целом все это было незаконно и отменить в будущем, если сложится определенная ситуация, все эти результаты, все это внесение поправок», — сказала она.

Е.Лукьянова также призвала тех, кто не согласен с поправками в Конституцию, фиксировать результат своего голосования и выкладывать фото своего бюллетеня в соцсети. По ее мнению, это поможет подсчитать количество протестных голосов и оценить объективность результатов голосования.

Юрист также подчеркнула, что поправки не вступят в силу до тех пор пока не будут известны итоги народного голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Все поправки, по решению рабочей группы, будут вынесены на голосование единым пакетом.