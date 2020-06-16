У суда в Перми задержали участников пикетов в поддержку фигурантов дела о «кукле Путина»

Координатор местного штаба Навального Сергей Ухов и руководитель «Другой России» Кирилл Имашев организовали акцию после того, как на заседание не пустили слушателей. На задержанных составили протоколы о нарушении режима изоляции.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2018-го года после того, как в центре Перми неизвестные привязали к столбу манекен в маске с лицом российского президента. Видео акции было выложено на YouTube. Позже активисты были задержаны. Им вменяют грубое нарушение общественного порядка, совершенное по предварительному сговору. Им грозит до 7-ми лет лишения.