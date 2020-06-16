В Следственном комитете еще не установили мотив человека, который открыл стрельбу по полицейским в Москве

Сам он сейчас находится в больнице.

Нападение на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве произошло без какой-либо причины — объявила представитель столичного главка СК Юлия Иванова. По версии следствия, подозреваемый шел вдоль дороги, когда полицейские остановили автомобиль за нарушение ПДД, и открыл огонь по людям в форме. В результате и двое сотрудников ДПС и сам нападавший получили тяжелые ранения. Сейчас они находятся в реанимации.

Агентство РИА «Новости» в свою очередь пишет, что задержанному двадцать пять лет, что его зовут Ратмир Галаев, и что он приехал из Ингушетии. Сейчас в его съемной квартире в Москве проходят обыски. Агентство ТАСС тем временем сообщает, что там изъяли некие экстремистские материалы. Соседи нападавшего при этом сказали следствию, что подозреваемый в последнее время был необщительным.

О роде деятельности Ратмира Галаева ничего не сообщается, но известно, что его брат работает в МВД Ингушетии.