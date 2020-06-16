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Эксклюзив Эха 11:03, 16 июня 2020

Сотрудники редакции газеты «Ведомости» массово увольняются из-за политики нового главного редактора Андрея Шмарова

Помимо пяти замов главного редактора, которые заявили о своем уходе накануне, уже ушли большая часть редакторов отделов, рассказала в эфире «Эха Москвы» редактор отдела «Медиа» «Ведомостей» Ксения Болецкая.

Болецкая выказала уверенность в том, что через несколько недель от всей редакции газеты останется всего несколько человек.

Многих сотрудников «Ведомостей» не устроило утверждение кандидатуры Андрея Шмарова на посту главного редактора. Журналисты предлагали назначить на этот пост Анфису Воронину. Шмаров исполнял обязанности главного редактора с конца марта. Конфликт с сотрудниками у него возник уже после первой встречи, после которой он сказал, что не знаком с «Догмой» – кодексом журналистов «Ведомостей». Кроме того, его обвиняли в цензуре. В частности, Шмаров запретил критиковать обнуление сроков Владимира Путина, писать материалы по опросам «Левада-центра» и исправлял публикации, касающиеся «Роснефти».



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