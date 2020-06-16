Все российские школы оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

Этим будет заниматься Национальный центр информатизации, который входит в корпорацию «Ростех».

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц. Это поможет обеспечить безопасность на территории учебного заведения, выявлять посторонних людей, отслеживать посещение учеников. Как сообщают «Ведомости», заказчиками данных систем выступили региональные департаменты образования. Камеры планируется устанавливать в коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи здания для наблюдения за периметром.



В компании «Элвис-неотек», которая отвечает за разработку систем видеонаблюдения, сообщили, что их уже получили более 1600-т школ в 12 регионах страны. Добавив, что для одного образовательного учреждения необходимо порядка 20 камер. Стоимость каждой из которых – около 10 тыс. руб.

Помимо обеспечения безопасности на территории школы, с помощью новой системы можно будет обнаружить возгорание, оставленные предметы, выявить присутствие людей на закрытых территориях.