Болельщики смогут посещать спортивные соревнования, при этом ограничения еще остаются

Начало нового этапа снятия ограничений объявил московский мэр Сергей Собянин. Среди обширного списка того, что разрешается делать со вторника, есть и строчка, посвященная болельщикам. Они смогут снова прийти на трибуны. При этом Собянин оговорился, что занято может быть не более 10 процентов кресел. Ровно такое же требование санитарного регламента прописано и для возобновляющегося чемпионата России по футболу, Тем самым столичные нормы теперь соответствуют российским. По сути, новые степени свободы можно будет применить только к футболу. Турниры по всем остальным видам спорта перенесены на более позднее время, либо отменены. Через неделю, правда, возобновятся любительские соревнования, но их аудитория как правило невелика.

Первый матч чемпионата России по футболу после перерыва будет сыгран в пятницу. Ростов примет Сочи.