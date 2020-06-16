Следствие не нашло мотива у стрелка, открывшего накануне огонь по полицейским в Москве

Сейчас проверяется, были ли у нападавшего сообщники. Об этом сообщает представитель столичного СК Юлия Иванова. Ранее информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что атака может быть связана с экстремистскими взглядами уроженца Ингушетии.

ЧП произошло вечером в районе Ленинского проспекта. Атакованные сотрудники ДПС открыли ответный огонь и ранили стрелка. Сейчас все участники перестрелки находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.