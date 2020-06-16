Редактор отдела медиа Болецкая: Большинство сотрудников редакции «Ведомостей» планируют уволиться в ближайшее время

Большинство сотрудников редакции «Ведомостей» планируют уволиться в ближайшее время. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.

«Помимо пяти замов у нас не хватает уже по факту нескольких редакторов отделов. Я не слышала ни от одного сотрудника, чтобы я хочу остаться работать дальше, я вчера разговаривала очень со многими, специально интересовалась, чтобы понимать ситуацию. Сейчас люди столкнулись с тем, что они хотят уйти, но им надо найти другую работу. Я предполагаю, что в течение нескольких недель от редакции «Ведомостей» останется буквально несколько человек», — сказала она.

Как сообщалось ранее, все пятеро заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении после утверждения кандидатуры Андрея Шмарова. 11 июня редакция выдвинула на должность главного редактора газеты главреда проекта «Ведомости» Анфису Воронину. Совет директоров БНМ большинством голосов назначил главредом Андрея Шмарова. За А.Воронину проголосовало два из шести членов совета, за А.Шмарова — три, новый собственник и глава совета Иван Еремин воспользовался правом решающего голоса.

Ранее между Шмаровым и коллективом «Ведомостей» разгорелся конфликт. Это произошло после того, как руководитель издания снял с сайта колонку с анализом итогов работы главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также без предупреждения изменил заголовок одной из статей.