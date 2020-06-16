Американские власти обсуждают возможность проведения новых ядерных испытаний

Такую инициативу продвигают в республиканской партии.

Комитет Сената Соединённых Штатов по делам вооруженных сил одобрил поправку, которая предполагает выделение десяти миллионов долларов на ядерные испытания. Как пишет американское издание The Hill, она также позволяет сократить количество времени на подготовку к подобным исследованиям, если это необходимо. Сам текст законопроекта пока недоступен для общественности, в сенате пообещали, что опубликуют его в ближайшее время.

Новый законопроект приняли с перевесом в один голос. За него были четырнадцать представителей республиканской парти против тринадцати демократов. В ответ проигравшая сторона также выдвинула новый законопроект, который полностью запрещает проведение новых ядерных испытаний. В начале месяца представители демпартии также написали в Пентагон письмо, где называли саму идею подобных исследований «непостижимой».

В последний раз ядерные испытания в США проходили в 1992-ом году. После этого эффективность подобных вооружений проверяли с помощью компьютерных симуляций и тестов, которые не приводили к высвобождению атомной энергии.

Еще в минувшем апреле США обвинили Россию в проведении экспериментов с ядерным оружием. В Москве эти обвинения отрицали.