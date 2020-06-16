В КНДР намерены вернуть воинские подразделения в демилитаризованную зону

Которая были освобождена от военного присутствия по соглашениям между Северной и Южной Кореями.

Отношения Севера и Юга ухудшились после того, как активисты антисеверокорейских организаций переправили по воздуху агитационные листовок, направленные против высшего руководства КНДР. В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В итоге КНДР заблокировал все линии связи с Южной Кореей, включая горячую линию руководства двух стран. Теперь же Генштаб Корейской народной армии заявил о намерении вернуть войска в демилитаризованную зону. По информации РИА Новости, в приграничном северокорейском городе Кэсон слышаться взрывы и виден дым. Южнокорейские военные проверяют информацию.

В сентябре 2018 г. лидеры обеих стран Корейского полуострова подписали соглашение о выводе военнослужащих из демилитаризованной зоны. И сокращение числа приграничных наблюдательных постов.

Напомним, что обе Кореи остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 гг. закончилась перемирием, а не мирным договором между двумя странами.