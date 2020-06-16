Грузинские власти подтвердили задержание россиянина, готовившего заказное убийство

Служба государственной безопасности при этом не уточняет личность потенциальной жертвы, однако накануне директор местного оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия сказал, что в Тбилиси был задержан гражданин России, планировавшего убить журналиста Георгия Габунию. Сам телеведущий считает, что заказчиком мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров.

Год назад в эфире телеканала «Рустави 2», на котором тогда работал Габуния, он обругал матом президента России Владимира Путина. Журналиста осудили как в России, так и в его родной стране. После этого ему неоднократно поступали угрозы.

По неофициальной информации, задержанного по подозрению в подготовке покушения зовут Васамбек Боков. Он уроженец Ингушетии.