Большинство российских компаний намерены продолжить использовать дистанционный формат работы

Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Битрикс24», на которое ссылается телеканал RT. Согласно опросам, оставить сотрудников на удаленной работе планируют почти 75% российских компаний.

Главным положительным моментом работодатели называют экономию времени на дорогу и сокращение расходов на питание, а также возможность нанять сотрудника из любой точки мира и отсутствие затрат на аренду офиса. Среди минусов удаленки – невозможность реального общения и сложность с контролем сотрудников.