Федеральные власти США впервые за полтора десятка лет исполнят смертные приговоры

Генеральный прокурор Уильям Барр назначил казни четырем преступникам, осужденным в том числе за убийство детей, на середину июля и конце августа. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

Как отмечает газета «Ведомости», высшая мера наказания в последние два десятилетия применялась только на уровне властей штатов. Федеральное бюро тюре получило указание генпрокурора после того, как Апелляционный суд США отменил запрет на исполнение приговоров, связанных с препаратами для смертельных инъекций.