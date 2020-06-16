Все российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Национальный центр информатизации, входящий в «Ростех», ими уже оснащены более полутора тысяч школ в десятке регионов. Заказчиками работ выступили местные департаменты образования. Общая сумма контрактов, которые уже размещены, превышает 2 миллиарда рублей. Камеры должны помочь обеспечить безопасность на территории учебных заведений, выявить посторонних и отследить посещение учеников.
2020-06-16T09:32:12+03:00
2020-06-16T09:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 16 июня 2020
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