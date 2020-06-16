Все российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Национальный центр информатизации, входящий в «Ростех», ими уже оснащены более полутора тысяч школ в десятке регионов. Заказчиками работ выступили местные департаменты образования. Общая сумма контрактов, которые уже размещены, превышает 2 миллиарда рублей. Камеры должны помочь обеспечить безопасность на территории учебных заведений, выявить посторонних и отследить посещение учеников.