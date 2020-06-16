У жителя Ингушетии, стрелявшего в полицейских в Москве, нашли экстремистскую литературу

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Интерфакс». Кроме того, мужчину проверяют на причастность к убийству начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

ЧП произошло накануне. Уроженец республики Ратмир Галаев открыл огонь из травматического оружия по сотрудникам ДПС, остановившим автомобиль такси для проверки документов. При этом сам злоумышленник просто проходил мимо. Преступник был ранен ответным огнем. Предположительно он был нетрезв. По версии следствия, Галаев совершил нападение из-за своих экстремистских взглядов.