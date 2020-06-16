В США с сегодняшнего дня должен был вступить запрет на полеты китайских авиакомпаний в страну, который Администрация Трампа обещала ввести после того, как Китая не сделал послаблений для американских перевозчиков. Но в итоге двум странам удалось договориться — и полеты между ними частично возобновятся.

Две недели назад Администрация США объявила о намерении полностью запретить полеты в страну всех китайских авиакомпаний — после того, как Китай отказал американским авиаперевозчикам в возобновлении полетов. Но за прошедшие две недели Пекин пошел на уступки, разрешив двум американским авиакомпаниям — Дельте и Юнайтед, выполнять по два рейса в неделю. В ответ департамент транспорта США объявил вчера, что китайские авиакомпании смогут четыре полета в обе стороны в неделю. Американские власти заявили, что приветствуют решение Китая как важный первый шаг к полному восстановлению авиасообщения между странами. Авикомпания Дельта в понедельник заявила, что на следующей неделе выполнит рейс из Сиэтла в Шанхай с остановкой в Сеуле на следующей неделе. А с июля начнет выполнять по одному рейсу из Сиэтла и Детройта, По соглашению с китайскими властями, у всех пассажиров будут измерять температуру перед посадкой на борт. Авиакомпания Юнайтед намерена возобновить полеты в Китай в ближайшие недели.

Департамент транспорта США заявил при этом, что если американские авиакомпании не смогут полностью реализовать свои права в рамках соглашения с Китаем, то Вашингтон введет ответные меры.