Американские власти будут добиваться возвращения осужденного в России Пола Уилана

Совет национальной безопасности назвал приговор, вынесенный гражданину США, ошибочным. Уилан накануне был признан виновным в шпионаже и получил 16 лет колонии строгого режима.

Адвокат Владимир Жеребенков ранее предполагал, что после вступления приговора в силу может решаться вопрос об обмене его подзащитного на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать Уилана политическим заключенным и не стал комментировать решение суда и дальнейшую судьбу американца.