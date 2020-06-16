Почти в двух десятках регионов отказались проводить Парад Победы 24 июня

Местные власти опасаются, что празднование обернется новой вспышкой эпидемии коронавируса, из-за которого парад изначально и перенесли.

В 17 регионах уже принято решение не проводить парад в честь 75-летия победы – список ранее пополнили Удмуртия, Якутия, Челябинская и Пензенская области. Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал Русской службе BBC, что в Кремле губернаторов не обязывали устраивать масштабное празднование в этот день, поэтому власти решают не рисковать из-за эпидемии.

Руководство некоторых субъектов уже объявило о том, что парад проведут позже, в других ничего не обещают. В Кремле к таким решениям относятся «с абсолютным пониманием», власти действуют в рамках своих полномочий, об этом ранее сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В некоторых городах парады состоятся, но без зрителей, например, в Волгограде. В Москве он пройдет в привычном формате, но жителей столицы мэрия призывает остаться в этот день дома.

Как пояснили BBC эксперты, приказ провести парад в том или ином городе исходит от Минобороны, потом это согласуется с местными властями, и до этого года, никто из них устраивать празднования не отказывался. Некоторые эксперты связывают текущую ситуацию с тем, что на фоне эпидемии растет степень самостоятельности губернаторов.

О проведении парада 24 июня президент Владимир Путин объявил в конце мая. Оппозиция раскритиковала это решение, указав на то, что эпидемия в стране продолжается.