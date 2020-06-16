В Дагестане азербайджанцы, пытавшиеся попасть на родину, устроили столкновения с полицией

Они потребовали, чтобы их пропустили через границу домой.

В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения. Проживающие там азербайджанцы напали на четырех сотрудников полиции и разбили машины. К месту происшествия были стянуты дополнительные силы правопорядка. Как сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев, беспорядки начались из-за того, что в списки тех, кто в ближайшие дни должен вернуться на родину через спецкоридор, оказались не все желающие. Пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана был создан из-за временного закрытия границы на фоне пандемии коронавируса. Всего было развернуто 15 палаток для проживания 210 человек.

По данным агентства ТАСС, после переговоров с участием полиции и Росгвардии, ситуацию удалось урегулировать.