Российские арбитры пройдут кратковременный сбор в Москве перед возобновлением чемпионата страны

Футбол – футболом, а здоровье важнее. Первым делом 16 лучших российских судей пройдут тест на коронавирус. В это число включены все арбитры, которые могут либо обслуживать матчи в качестве главных, либо работать видеоассистентами или же и то, и другое. СЭ сообщает, что им предстоит сдать тесты по физической подготовке и на знание правил игры. Оставшиеся 8 судей из российского национального пула при этом станут резервными на случай непредвиденных обстоятельств. Напомню, что чемпионат России возобновляется 19 июня матчем между клубами Ростов и Сочи и будет завершен в полном объеме. После зимнего перерыва удалось провести только три тура. Командам предстоит доиграть оставшиеся восемь

В чемпионате России лидирует Зенит, который на 9 очков опережает Локомотив и Краснодар.