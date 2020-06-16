Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области

Там взорвался артиллерийский заряд. В пресс-службе Центрального военного округа агентству ТАСС рассказали, что, по предварительным данным, это произошло из-за грубого нарушения техники безопасности. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Военная комиссия совместно с правоохранительными органами начала расследование по факту происшествия.
2020-06-16T08:31:42+03:00
2020-06-16T08:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 16 июня 2020
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