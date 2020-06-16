Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области

Там взорвался артиллерийский заряд. В пресс-службе Центрального военного округа агентству ТАСС рассказали, что, по предварительным данным, это произошло из-за грубого нарушения техники безопасности. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Военная комиссия совместно с правоохранительными органами начала расследование по факту происшествия.