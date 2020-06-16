Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек

Более четверти всех случаев приходится на Соединенные Штаты – это следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса. В топе стран по этому показателю также Бразилия, Россия, Индия и Великобритания. Жертвами пандемии стали уже свыше 430 тысяч человек.
2020-06-16T08:30:38+03:00
2020-06-16T08:30:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 16 июня 2020
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