Экстремизм рассматривается в качестве основной версии нападения на полицейских в столице, утверждают источники агентств. По данным газеты «КоммерсантЪ», подозреваемый относится к приверженцам учения Батал-хаджи, которых в Ингушетии называют сектой.

В арендованной квартире нападавшего Ратмира Галаева в Москве в ходе обыска нашли экстремистскую литературу, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, очевидно, что Галаев «тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным». Следователи проверяют нападавшего на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он был застрелен в ноябре прошлого года в Москве участниками секты батлаков, последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева. Эта группировка имеет большое влияние в Ингушетии и на ее счету множество громких преступлений. Галаев, как считает следствие, связан с этой сектой. Как пишет издание «Коммерсант», в его квартире нашли тетрадки с записями, которые свидетельствуют о том, что атак не была спонтанной, и ролики с нападениями на полицейских, изъятые из его персонального компьютера. Известно, что отец Галаева возглавлял оперативное подразделение в управлении ФСКН по Ингушетии, а братья служили в полиции.

Нападение произошло накануне. Сотрудники ДПС проверяли документы у водителя такси, когда проходивший мимо Галаев открыл стрельбу. Один из полицейских в тяжелом состоянии