Во французском Дижоне в ночь продолжились столкновения между чеченскими и арабскими группировками

Во французском Дижоне в ночь с понедельника на вторник продолжились столкновения между чеченскими и арабскими группировками. В город перебрасываются силы полицейского спецназа. Сегодня в Дижон также должны прибыть руководители МВД страны.



Горящие автомобили и мусорные баки, движение общественного транспорта остановлено, школы, магазины и офисы закрыты. Власти призывают жителей по возможности не выходить из дома. Уже четвертые сутки подряд этнические чеченцы, живущие во Франции, выясняют отношения с выходцами из Северной Африки. Вот уже четвертую ночь кавказцы, приехавшие в Дижон со всей страны, «патрулируют» с железными прутьями и бейсбольными битами дижонский квартал Грезий, населенный преимущественно арабами. На прошлой неделе 16-летний чеченец был жестоко избит в Дижоне. Лидеры кавказской диаспоры обвинили в случившемся «арабских наркодилеров» и теперь пытаются свести с ними счеты. Первые столкновения произошли в пятницу вечером. Тогда чеченцы сожгли в центре города кальянную «Черная жемчужина», принадлежащую выходцам из Северной Африки. В субботу попытка переговоров между двумя диаспорами закончилась перестрелкой. Теперь же чеченцы каждую ночь выезжают в этот населенный арабами пригород, заявляя, что таким образом «борются с наркодилерами». Жители Дижона в социальных сетях рассказывают, что происходящее скорее напоминает религиозную войну с ритуальными церемониями и неизменными криками «Алах Акбар». Французская полиция до сих пор не задержала никого из участников столкновений, а городские власти и прокуратура пока лишь ограничиваются заявлениями, осуждающими происходящее как «вспышку расизма».

По данным властей, с минувшей пятницы в столкновениях между чеченцами и арабами в Дижоне были ранены как минимум 12 человек.