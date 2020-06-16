Гражданина России задержали в Тбилиси по подозрению в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию

Того самого, который год назад в своей телепередаче оскорбил президента России Владимира Путина в том числе с использованием нецензурной лексики. Начальник Габунии, гендиректор грузинского телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия подтвердил, что, по его сведениям, покушение готовилось из-за скандального выступления его заместителя.

«Контртеррористическая служба задержала гражданина России Васамбека Бокова, уроженца Ингушетии. Официальная причина его ареста не та, о которой стоит сейчас говорить. Насколько мне известно, его арестовали по другим причинам, но главное, что стало известно грузинским властям от украинских правоохранительных органов, — это то, что Боков планировал убить Георгия Габунию по приказу чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Из наших источников в службе безопасности мы знаем, что это напрямую связано с заявлениями Габунии [годичной давности] в эфире «Рустави-2».

Гварамия добавил, что еще несколько недель назад им сталоо известно о слежке за Георгием Габунией. В Тбилиси действовала целая группа.

