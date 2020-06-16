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07:32, 16 июня 2020

Российский гражданин задержан в Тбилиси по подозрению в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию

Сообщается, что уроженец Ингушетии Васамбек Боков арестован по решению городского суда грузинской столицы. По словам гендиректора местного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия, заказчиком убийства его заместителя является глава Чечни Рамзан Кадыров. Причиной стали скандальные высказывания Габунии в адрес Владимира Путина в эфире канала «Рустави-2» год назад.



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