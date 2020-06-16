Акции протеста работников системы здравоохранения ожидаются во Франции

Недовольные политикой правительства говорят, что им не была предоставлена необходимая помощь и поддержка во время эпидемии.

Политика жесткой экономии, проводимая властями в сфере здравоохранения еще для кризиса, привела к системным проблемам, связанным с предоставлением медицинской помощи во Франции, что стало особенно очевидно на фоне эпидемии коронавируса. Об этом говорится в открытом письме, обнародованном профсоюзами и медицинскими коллективами страны. Они призывают медиков присоединиться к акциям протеста, которые пройдут по всей Франции. Как подчеркивается в заявлении, текущий кризис демонстрирует, что тема здравоохранения, улучшения условий труда сотрудников и забота о населении должны быть приоритетными вопросами для общества. Медики требуют переоценки уровня зарплат всего персонала, расширения штата, увеличения финансирования учреждений, обеспечения равного доступа к качественной медицине для всех жителей страны. Отмечу, что локальные протесты сотрудников здравоохранения во Франции продолжаются уже некоторое время.

Несмотря на ограничения, действующие в стране из-за коронавируса, эту акцию власти запрещать не стали.