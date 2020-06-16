Экстремистская версия является основной в деле о нападении на полицейских в столице

Об этом агентству «Интерфакс» рассказал источник, близкий к следствию. В квартире напавшего на сотрудников ДПС Ратмира Галаева, по словам собеседника агентства, обнаружили соответствующую литературу. Следователи полагают, что он тщательно готовился и планировал нападение.

Напавший на полицейских мог состоять в религиозной секте, пишет газета «Коммерсантъ». Уроженец Ингушетии, по сведениям издания, входил в число последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева.

В то же время сам задержанный, по словам источника агентства ТАСС, ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске.