Власти США назначили первую за 17 лет казнь на федеральном уровне

Генеральный прокурор Уильям Барр распорядился привести в исполнение приговоры четырем преступникам, которые были осуждены за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних. Казни назначены на середину июля и конец августа.
2020-06-16T06:47:45+03:00
2020-06-16T06:47:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 16 июня 2020
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