В Пскове сегодня должно возобновиться рассмотрение дела в отношении журналиста Светланы Прокопьевой

Ее обвиняют в оправдании терроризма за высказывания по делу о взрыве у здания ФСБ в Архангельске.

Судебные слушания, отложенные в середине апреля из-за коронавируса, продолжаются. Сегодня должно состояться предварительное выездное заседание Западного окружного военного суда, сообщало издание «Север.Реалии» в начале месяца. Тогда не было известно, будет ли процесс открыт для слушателей. Сегодня адвокаты журналистки намерены заявить ходатайства о прекращении дела и исключении из доказательств лингвистической экспертизы, поскольку, как отмечали защитники, нет достаточного опыта экспертной деятельности и профессиональной компетенции, а одна из них может быть лично заинтересована в исходе дела.

Дело на Светлану Прокопьеву завели после того, как она в ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эха Москвы» в Пскове высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ, возложив ответственность за случившееся на силовиков. Следователи посчитали ее слова оправданием терроризма. Сама Прокопьева накануне в Facebook написала, что в том тексте говорила о том, как подавление протестов радикализует их.

Прокопьева свою вину не признает и считает дело местью силовиков, за нее вступилось журналистское сообщество.