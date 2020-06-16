В двух десятках российских регионов решили не проводить 24 июня парад Победы

Причина в ситуации вокруг заболеваемости коронавирусом. Накануне об отказе от таких планов объявили власти Удмуртии, Якутии, а также Челябинской, Владимирской и Пензенской областей объявили, что не будут проводить парады победы 24 июня. От парадов отказались мэрии Нижнего Тагила и Пятигорска. В одних случаях, как в Белгороде, Курске и Перми, решили провести мероприятия позже — в августе или в сентябре, в других, как в Пензе или в Якутске, новых дат пока не называют, передает ВВС. В Кремле в понедельник сказали, что с пониманием относятся к решению региональных властей.