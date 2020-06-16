Американские конгрессмены выделили $10 млн на подготовку к ядерным испытаниям

Такую поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год приняли на закрытом заседании, пишет интернет-издание The Hill со ссылкой на копию документа. Поправку предложил сенатор-республиканец Том Коттон. Ранее газета The Washington Post писала о планах администрации президента США возобновить в стране ядерные испытания. До этого их не проводили почти 30 лет.
2020-06-16T06:17:13+03:00
2020-06-16T06:17:29+03:00
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06:17, 16 июня 2020
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