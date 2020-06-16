Все пять заместителей главного редактора покидают газету «Ведомости»

Ранее из нее ушли уже около 10 сотрудников. Дальнейшая работа в издании с Андреем Шмаровым на посту главного редактора невозможна, — сказал «Эху» один из заместителей Филипп Стеркин. По его словам, такое сотрудничество стало бы ударом по репутации журналистов.

Надежды на то, что новый владелец постарается сохранить «Ведомости» как качественное издание, уже нет, — объяснил Филипп Стеркин.

Ранее между Шмаровым и коллективом «Ведомостей» разгорелся конфликт. Это произошло после того, как руководитель издания снял с сайта колонку с анализом итогов работы главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также без предупреждения изменил заголовок одной из статей.