Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против Алексея Навального

Политика подозревают в клевете на ветерана Великой Отечественной войны из-за его комментария по поводу одного из роликов с призывом поддержать поправки в Конституцию. Сам Навальный сказал «Эху», что давно ждал новых обвинений, которые он считает сфабрикованными.

Условный срок у Навального истекает по делу «Ив Роше». Это расследование, как и другие, по словам оппозиуионера, были возбуждены в интересах власти и в ответ на его политическую деятельность, а также деятельность основанного им Фонда борьбы с коррупцией.