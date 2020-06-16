Экстремистская версия является основной в деле о нападении на полицейских в Москве

Об этом агентству «Интерфакс» сказал источник, знакомый с ходом расследования. Стрельба произошла на Ленинском проспекте накануне.

Стрельба на Ленинском проспекте в районе гостиницы «Салют» произошла накануне днем после того, как сотрудники ГИБДД остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Нападавшим, однако, оказался не водитель машины, а проходивший мимо человек, который открыл огонь по полицейским, предположительно, из травматического оружия.

Момент перестрелки попал на видео, сделанное очевидцем. На этих кадрах видно, как один из сотрудников ГИБДД пытается выхватить оружие у злоумышленника, но после выстрела падает плашмя на асфальт. Второму полицейскому, несмотря на ранение в ногу, удалось подстрелить нападавшего несколькими выстрелами, он был задержан и доставлен в больницу, как и оба сотрудника полиции.

Позднее выяснилось, что нападавшим был 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он получил три огнестрельных ранения. В СМИ его называют племянником экс-главы Минимущества Ингушетии Аюпа Галаева.

Напавший на полицейских в Москве мог состоять в религиозной секте, пишет газета «КоммерсантЪ». Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, по сведениям издания, входил в число последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева. Баталхаджинцы или батлаки стали известны после ряда преступлений не только в республике, но и в Москве. В полиции говорят, что в квартире задержанного нашли экстремистскую литературу.