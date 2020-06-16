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06:05, 16 июня 2020

В Грузии по подозрению в подготовке покушения на журналиста задержан гражданин России

Факт задержания подтвердили в Службе государственной безопасности республики. По словам, генерального директора грузинского телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия, целью должен был стать его заместитель, телеведущий Георгий Габуния. Заказчиком мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, добавил сам Габуния.

Габуния год назад оказался в центре скандала, когда нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина в эфире канала «Рустави-2». После того случая телеведущему неоднократно поступали угрозы. Задержанный по подозрению в подготовке покушения россиянин, по неофициальной информации, является уроженцем Ингушетии. Его зовут Васамбек Боков.



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