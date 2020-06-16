Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

В результате выросло потребление товаров и продуктов питания в низком ценовом сегменте, пишет газета «КоммерсантЪ». Это коснулось в первую очередь мясной продукции, чая, воды, макаронных изделий и фруктовых соков. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок сетей, считают эксперты. На фоне кризиса потребители становятся менее требовательны к брендам.
2020-06-16T05:04:00+03:00
2020-06-16T05:04:03+03:00
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05:04, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…