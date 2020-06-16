Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

В результате выросло потребление товаров и продуктов питания в низком ценовом сегменте, пишет газета «КоммерсантЪ». Это коснулось в первую очередь мясной продукции, чая, воды, макаронных изделий и фруктовых соков. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок сетей, считают эксперты. На фоне кризиса потребители становятся менее требовательны к брендам.