Вручение кинопремии «Оскар» в США в следующем году перенесли с конца февраля на конец апреля

Это связано с пандемией коронавируса, пояснили организаторы церемонии. В Великобритании с середины февраля на середину апреля перенесли в следующем году вручение наград Британской академии кино и телевизионных искусств — BAFTA. Сегодня там ожидают дополнительных деталей о продлении отбора номинантов.