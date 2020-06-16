Московский театр «Современник» призвал проявить великодушие и не впадать в крайность осуждения в деле Михаила Ефремова

Труппа также выразила соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пожелала стойкости родным артиста. В сообщении на сайте учреждения говорится, что Ефремов всегда был и остается неотъемлемой частью театра. В «Современнике» призвали никого не судить, не клеймить и не оправдывать, «не давать агрессии разрастаться». Неделю назад автомобиль под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, водитель которого скончался в больнице. По данным экспертизы, в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом.