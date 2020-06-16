Церковный суд Екатеринбургской епархии призвал схиигумена Сергия (Романова) одуматься и исправиться

Священнослужитель, которого пресса называет духовником депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, выпустил ранее видеообращение, в котором назвал пандемию коронавируса мифом и призвал не подчиняться запрету на посещение богослужений. Накануне Сергий без ответа на вопросы покинул заседание суда, где рассматривалось поведение схиигумена. Ранее епархия запретила ему проводить службы. Выступление священнослужителя также проверяет полиция на предмет экстремизма.
2020-06-16T05:04:00+03:00
2020-06-16T05:04:14+03:00
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05:04, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…