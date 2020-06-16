Президент США Дональд Трамп намерен подписать сегодня указ, который будет регулировать действия полиции

Ранее о разработке аналогичного документа рассказали в американском Конгрессе. Сообщается, что президентский указ обяжет принять более строгие правила по вопросам о применения силы стражами порядка. Подписание документа состоится на фоне протестов против полицейского насилия, которые не прекращаются уже больше половины месяца. Они вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-16T05:04:00+03:00
2020-06-16T04:47:42+03:00
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05:04, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…