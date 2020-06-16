Президент США Дональд Трамп намерен подписать сегодня указ, который будет регулировать действия полиции

Ранее о разработке аналогичного документа рассказали в американском Конгрессе. Сообщается, что президентский указ обяжет принять более строгие правила по вопросам о применения силы стражами порядка. Подписание документа состоится на фоне протестов против полицейского насилия, которые не прекращаются уже больше половины месяца. Они вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.