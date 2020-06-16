Не менее четырех полицейских пострадали в результате волнений в палаточном лагере у российско-азербайджанской границы

Там находятся выходцы из Азербайджана, которые не смогли попасть домой из-за коронавируса. Накануне они потребовали пропустить их на родину. Местные власти считают, что лагерь размещен без согласования, передает агентство ТАСС. В ночь на вторник, по словам представителя администрации, конфликт удалось уладить, нарушителей доставили в отдел полиции. На место происшествия прибыли бойцы Росгвардии.
2020-06-16T05:04:00+03:00
2020-06-16T04:47:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2660939-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 16 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…