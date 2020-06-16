Не менее четырех полицейских пострадали в результате волнений в палаточном лагере у российско-азербайджанской границы

Там находятся выходцы из Азербайджана, которые не смогли попасть домой из-за коронавируса. Накануне они потребовали пропустить их на родину. Местные власти считают, что лагерь размещен без согласования, передает агентство ТАСС. В ночь на вторник, по словам представителя администрации, конфликт удалось уладить, нарушителей доставили в отдел полиции. На место происшествия прибыли бойцы Росгвардии.