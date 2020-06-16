Неизвестные осквернили памятник Шарлю де Голлю на севере Франции

Бюст бывшего президента республики и лидера Сопротивления облили желтой краской, а на обратной стороне постамента красными буквами написали фразу «сторонник рабства». Местные власти считают возмутительным такой поступок накануне годовщины речи де Голля 18 июня 1940 года, которая дала толчок движению Сопротивления против немецкой оккупации. Ранее в США нападениям подверглись памятники политическим и военным деятелям рабовладельческого Юга, а также мореплавателю Христофору Колумбу. Это произошло на фоне выступлений против расизма и полицейского насилия.
2020-06-16T04:06:50+03:00
2020-06-16T04:06:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…